Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schwerpunktkontrollen der Bundespolizei in Pforzheim und Heidelberg

Pforzheim/HeidelbergPforzheim/Heidelberg (ots)

Am vergangenen Wochenende waren Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizei an den Bahnhöfen in Heidelberg und Pforzheim eingesetzt. Ziel der Kontrollen war es, Eigentumsdelikte, organisiertes Betteln sowie Verstöße gegen das Hausrecht zu unterbinden. Weiterhin stand auch die Einhaltung der Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung im Fokus der Beamten.

Am Samstag stellten die Beamten bei der Kontrolle eines 16-jährigen Deutschen in Pforzheim rund 100 Gramm Marihuana in seiner mitgeführten Tasche fest. Die abschließende Sachbearbeitung übernahm das Polizeipräsidium Pforzheim. Am Sonntag stellten die Beamten einen unbegleiteten 15-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof fest. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass eine Vermisstenfahndung vorlag. Nach Rücksprache mit einem Betreuer konnte der Sachverhalt aufgeklärt werden.

Insgesamt wurden an dem Wochenende 169 Personen (111 in Heidelberg, 58 in Pforzheim) auf die Tragepflicht hingewiesen. Alle angesprochenen Reisenden folgten den Belehrungen der Bundespolizisten und setzten ihre Mund-Nase-Bedeckung auf.

