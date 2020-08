Polizei Essen

POL-E: Essen: 45-Jährige fährt Streifenwagen betrunken auf falscher Spur entgegen und leistet später Widerstand

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Samstagmorgen (15. August, gegen 8:15 Uhr) fuhr eine 45-jährige Gelsenkirchenerin einem Streifenwagen frontal entgegen - als die merklich alkoholisierte Frau angehalten wurde, leistete sie Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Der Streifenwagen befuhr die Gladbecker Straße stadteinwärts, als ihm zwischen Johanniskirchstraße und Teilungsweg ein schwarzer PKW mit Gelsenkirchener Kennzeichen entgegenkam. Weil dessen 45-jährige Fahrerin den Fahrstreifen für den Gegenverkehr nutzte, musste der Streifenwagen stark abbremsen und ausweichen, um ein frontalen Zusammenstoß zu verhindern.

Nachdem die Beamten gewendet hatten, verfolgten sie den schwarzen Wagen. Dieser reagierte aber erst mit Verzögerung auf die Anhaltesignale der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch und baten die 45-Jährige deshalb auszusteigen, was sie auch tat. Trotz mehrfacher Aufforderung Distanz zu halten, weigerte sich die Frau und trat bis auf wenige Zentimeter an einen der Beamten heran. Dieser versuchte dann, die Frau mit körperlicher Hilfe auf Abstand zu halten, was die Frau mit Beschimpfungen und aggressiver Gegenwehr quittierte. Da sie zudem die polizeilichen Maßnahmen (Alkoholtest) verweigerte, wurde sie gefesselt und zur Wache Altenessen gebracht, wo eine Blutprobe genommen wurde. Während ihres Aufenthaltes in der Wache beschimpfte die 45-Jährige die Beamten in türkischer Sprache.

Die Gelsenkirchenerin wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten zunächst ins Gewahrsam gebracht, jedoch kurze Zeit später wieder entlassen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell