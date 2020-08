Polizei Essen

POL-E: Essen: Räubertrio überfällt Quartett - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Drei Räuber haben gestern Morgen (Sonntag, 16. August) gegen 3:20 Uhr drei Bottroper (22/22/20) und einen Essener (25) im Stadtgarten überfallen. Vorausgegangen war ein kurzer Wortwechsel, bei dem einer der späteren Räuber eine Zigarette haben wollte. Unvermittelt schlugen die Räuber auf die vier Männer ein und hielten zudem ein Messer drohend in Richtung der Geschlagenen. In dem Gerangel riss der Gurt einer Umhängetasche, mit welcher die Täter in Richtung Brunnenstraße flüchteten. Diese konnte im späteren Verlauf durch die alarmierten Polizisten einige Meter vom Tatort entfernt wieder aufgefunden und den Überfallenen zurückgegeben werden. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizisten drei Verdächtige, deren Aussehen mit der Personenbeschreibung der Täter übereinstimmte. Zwei der Täter flohen mit Erblicken des Streifenwagens in Richtung Hauptbahnhof, sie konnten unerkannt fliehen. Einen Verdächtigen konnten die Beamten festnehmen. Auch seine Bekleidung stimmte mit der Beschreibung der Räuber überein. Er wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu den Räubern dauern an. (ChWi)

