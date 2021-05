Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Laden ausgeraubt und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (21.05.2021) einen 33 Jahre alten Inhaber eines Lebensmittelladens an der Ruhrstraße mit einer Waffe bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet. Die beiden maskierten und schwarz gekleideten Täter zwangen gegen 15.15 Uhr den 33-Jährigen zur Herausgabe des Geldes und flüchteten anschließend in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Ebitzweg. Eine sofortige Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

