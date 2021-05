Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 17-jährigen Tatverdächtigen ermittelt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben einen 17 Jahre alten Jugendlichen, der am 09.04.2021 einen 21-Jährigen im Theodor-Schöpfer-Weg geschlagen und so die Herausgabe von dessen Mobiltelefon erpresst haben soll, als Tatverdächtigen ermittelt (siehe auch https://t1p.de/y14r). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Jugendlichen. Die Beamten durchsuchten am Donnerstag (20.05.2021) seine Wohnung und fanden die mutmaßliche Tatkleidung. Sie beschlagnahmten mehrere Speichermedien, die noch ausgewertet werden müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den jungen Mann wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

