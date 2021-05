Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Autos eingestiegen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (19.05.2021)und Donnerstag (20.05.2021) aus zwei Autos, die im Rapunzelweg und in der Kolbäckerstraße abgestellt waren, Gegenstände gestohlen. Die Täter öffneten zwischen 20.00 Uhr und 06.30 Uhr in der Kolbäckerstraße auf bislang unbekannte Weise den am Straßenrand geparkten schwarzen Audi A4 und entwendeten daraus eine Funksteuerung für ein Garagentor sowie Kleingeld. Gegen 22.15 Uhr sollen die unbekannten Diebe einen schwarzen Mercedes, der im Rapunzelweg abgestellt war, geöffnet und mehrere FFP2-Masken gestohlen haben. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu melden.

