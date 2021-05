Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat sich nach einem Unfall mit einer 18 Jahre alten Fahrradfahrerin am Donnerstagabend (20.05.2021) in der Straße Obere Weinsteige unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die 18-jährige Radfahrerin war gegen 18.15 Uhr auf der rechten Fahrspur der Straße Obere Weinsteige in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 12 soll ein unbekannter Autofahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, gegen das Fahrrad gefahren sein, sodass die 18-Jährige stürzte. Anschließend fuhr das Fahrzeug in stadteinwärtiger Richtung davon. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall begab sie sich zunächst nach Hause und alarmierte dann von dort, zu einem späteren Zeitpunkt, die Polizei. Bei dem Fluchtauto soll es sich mutmaßlich um einen weißen Mercedes, neueres Modell mit zwei Auspuffendrohren und Stuttgarter Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

