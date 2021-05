Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Automatische Feuermeldungen in besonderen Objekten

Ratingen (ots)

Zwei automatische Feuermeldungen machten in den vergangenen 24 Stunden den Einsatz der Feuerwehr Ratingen erforderlich.

Während am Dienstag gegen 10:15 Uhr ein Rauchmelder im St. Marien Krankenhaus auslöste, ereignete sich ein ähnliches Ereignis am Mittwoch gegen 05:40 Uhr in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber in der Daniel-Goldbach Straße; Feuer oder Rauch konnte jeweils nicht festgestellt werden.

Da es sich in beiden Fällen um besondere bzw. besonders gefährdete Objekte handelt, wurden eine erhöhte Zahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen alarmiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte und Tiefenbroich der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

