Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 26.04.21 Keller/Zimmer/Wohnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen-Tiefenbroich, 26.04.21, 20:12 Uhr (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Einsatz nach Tiefenbroich alarmiert. Gemeldet war ein brennendes Haus an der Jägerhofstr., bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule sichtbar. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde durch den Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung veranlasst, da der Anbau eines leerstehenden Gebäudes im Vollbrand stand. Durch den Einsatz von 3 C-Rohren sowie einem Wenderohr über die Drehleiter konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses verhindert werden. Der Anbau brannte jedoch völlig aus, die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Mettmann übernommen. Im weiteren Verlauf mussten noch Stücke der Giebelwand eingedrückt werden, um einen unkontrollierten Einsturz abzuwenden. Nachdem die Stadtwerke "Gas/Strom" den Bau von der Energieversorgung getrennt hatten, konnte der Einsatz um 22:15 Uhr beendet werden. Eine Brandstellennachschau wird durchgeführt. Die Jägerhofstr. war im Bereich des Brandes durch die Polizei komplett gesperrt. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Tiefenbroich, Mitte sowie die Drehleiter aus Lintorf eingesetzt. Der Rettungsdienst stellte den Eigenschutz der Einheiten sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell