Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Brüggen:Brüggen: (ots)

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch um 14:30 Uhr auf der Borner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 25-jähriger italienischer Autofahrer aus Leverkusen mit weiteren drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren aus Köln und Leverkusen auf der B 221 aus Richtung Niederkrüchten kommend. Von dort aus bog er nach links in die Borner Straße ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Hierbei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 69-jährigen Nettetalers, der auf der B 221 in Richtung Niederkrüchten unterwegs war. Der Nettetaler blieb unverletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen im unfallverursachenden Pkw wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Beifahrer war im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt./ah (1139)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell