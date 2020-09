Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto brennt aus

Am Sonntag stand in Göppingen ein Mercedes in Flammen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Mercedes. Das Fahrzeug parkte in der Holzheimer Straße. Beim Eintreffen der Feuerwerhr stand der Mercedes vollständig in Flammen. Die löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Warum das Auto in Flammen geriet ist noch unklar. Die Polizei in Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

