Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zu schnell unterwegs; Biker stürzt in Kurve

Ulm (ots)

Ein junger Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag leichtere Verletzungen zugezogen, als er in einer Kurve zu Fall kam. Der 22-jährige war mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße von Maitis in Richtung Hohenstaufen unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Letzterer übernahm die Behandlung des Bikers, welcher sich bei dem Sturz leicht verletzt hatte. Der Schaden an der Maschine beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer v.D. (Ziller), 0731/188-1111 oder ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1712587

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell