Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) - Sontheim a.d. Brenz

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ulm (ots)

Am Freitag den 18.09.20 gegen 19:10 Uhr ereignete sich in Sontheim Brenz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 53jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Opel Mokka die Brenzer Straße in Richtung Ortsteil Brenz und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes abzubiegen. Hierbei übersah sie den aus Richtung Brenz entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Heidenheim verbracht. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 2000 Euro.

