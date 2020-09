Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verkehrsunfallflucht

Fahrzeuglenkerin verursacht beim Ausparken einen Schaden und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 23:40 Uhr in der Göppinger Gartenstraße einen Verkehrsunfall. Ein ausparkender Ford Kuga streifte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten 5er BMW an der hinteren Stoßstange und fuhr davon. Um den angerichteten Schaden kümmerte sich die Fahrerin nicht. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den Unfall auf. Bei der nun anschließenden Fahndung konnte die Flüchtige in Heiningen fahrend feststellt werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Bei der 32jährigen Ford Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe veranlasst und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1709948)

