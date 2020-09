Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Einfach weitergefahren; Pkw touchiert Parker

Ulm (ots)

Die Polizei Riedlingen sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Bad Schussenried. Zugetragen hat sich der Unfall mitten in der Innenstadt von Bad Schussenried, in der Wilhelm-Schussen-Straße. Gegenüber der Gaststätte "Chevy´s Diner" stand ein Renault geparkt am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw die Wilhelm-Schussen-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit dem geparkten Renault. Obwohl hierbei erheblicher Sachschaden entstand, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Riedlingen (07371/938-0) in Verbindung zu setzen.

