Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Auto überschlug sich auf der A3

Ratingen (ots)

Um 20:24Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die A3 alarmiert. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Breitscheid, in Fahrtrichtung Oberhausen habe sich ein PKW überschlagen, die Lage sei unklar. Aufgrund der Meldung wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Standorte Hösel/Eggerscheidt und Ratingen Mitte alarmiert. Aufgrund zahlreicher Paralleleinsätze musste ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 zur Einsatzstelle geflogen werden. In den Unfall waren 2 Fahrzeuge verwickelt, eines hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Glücklicherweise war der Fahrer nicht eingeklemmt und konnte sofort von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt werden, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle, Start- und Landesicherung für den Rettungshubschrauber, sowie den Umweltschutz an der Einsatzstelle sicher. Zusammen mit dem Rettungsdienst waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen bis 21:30Uhr im Einsatz.

