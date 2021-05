Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in der Heilbronner Straße, bei dem sich am Donnerstag (20.05.2021) zwei Personen leicht verletzt haben. Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer und ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer waren gegen 12.00 Uhr auf der Pragstraße unterwegs und bogen auf dem Pragsattel links in die Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte ab. An einer roten Ampel auf Höhe der Straße Unterer Dornbusch bremste der 32-jährige Fahrer des VW Caddy ab, der 20-jährige fuhr mit seinem Mercedes auf das abbremsende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall verletzten sich der VW-Fahrer und sein 30-jähriger Mitfahrer. Die Unfallbeteiligten machen nun unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, vor allem zu einem vorangegangenen Fahrstreifenwechsel. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell