Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliches Diebesgut aufgefunden - Eigentümer gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (20.05.2021) in der Oeffinger Straße offenbar beim Erblicken eines Polizeiautos sowie eines Rettungswagens geflüchtet und haben dabei mutmaßliches Diebesgut zurückgelassen. Die Einsatzkräfte waren gegen 01.30 Uhr anlässlich eines Verkehrsunfalls in der Oeffinger Straße unterwegs, als zwei Personen mutmaßlich beim Erblicken der Einsatzfahrzeuge davonrannten. Die Personen ließen unter anderem drei Motorsägen, eine Schlagbohrmaschine, eine Stichsäge sowie ein Beil zurück. Die Polizei bittet Zeugen sowie die möglichen Eigentümer der Werkzeuge, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell