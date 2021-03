Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Apotheke - zwei Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Käfertal (ots)

Nach dem Einbruch in eine Apotheke im Stadtteil Käfertal wurden am frühen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil er vier männliche Personen beobachtete, wie sie an einer Apotheke in der Wormser Straße gerade das Rollgitter nach oben schoben, anschließend die Glasschiebetür aufdrücken und in die Geschäftsräumlichkeiten eindrangen. Zwei Beamte begaben sich zu Fuß vom nahegelegenen Polizeirevier zur Tatörtlichkeit. Sie konnten eine schwarz gekleidete Person vor der Apotheke erkennen, die sich beim Erblicken der Beamten eilig in Richtung Kirchplatz entfernte. Die Apotheke wurde mit weiteren Polizeistreifen umstellt, durch ein rückseitig gelegenes Fenster konnten zwei männliche Personen im Inneren festgestellt werden. Diese verließen auf mehrfache Aufforderung die Räume und konnten vorläufig festgenommen werden. Im Inneren wurde eine Kasse aufgebrochen und das Wechselgeld entnommen, weiterhin wurden Schmerztabletten entwendet. Beides wurde bei dem 15-Jährigen aufgefunden.

Die Einbrecher verursachten in der Apotheke Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die beiden Festgenommenen wurden zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo ihre Personalien festgestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut er Erzieher der Jugendeinrichtung gegeben, in der sie untergebracht sind.

Gegen beide wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell