POL-MA: Heppenheim/Laudenbach: Fahrräder sichergestellt - Geschädigte gesucht

Heppenheim/Laudenbach (ots)

Bereits am 09.03.2021 wurden durch die hessische Polizei am Segelflugplatz in Heppenheim, nahe der Landesgrenze, in einem Gebüsch sechs Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei der Räder einem Diebstahl am 26./27.02.3021 in Laudenbach zugeordnet und zwischenzeitlich ihren Besitzern wieder ausgehändigt werden.

Die weiteren vier Fahrrädern konnten bislang weder Straftaten zugeordnet noch konnten deren Besitzer ermittelt werden.

Es handelt sich dabei um:

- Mountainbike, Marke Fischer, schwarz-blau, mit Fat-Wheels und Fahrradschloss am Lenker - Trekkingrad, Marke Hercules, Modell Sports Tourer, grau-silber - Mountainbike, Marke Outdoor, Modell Born 2 run, Farbe weiss - Citybike, Marke B-Twin, Farbe blau mit Lenkerkorb und weißen Reifen

Bilder der Fahrräder sind dem Pressebericht angefügt.

Geschädigte, denen ein solches Fahrrad abhanden gekommen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 (8 bis 16 Uhr) oder dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 (rund um die Uhr) zu melden.

