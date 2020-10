Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 55-Jähriger mit 3,17 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben A 39 11.10.2020, 18.26 Uhr

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt am Sonntagabend beendet werden konnte. Mehrere Zeugen meldeten gegen 18.30 Uhr über Notruf der Polizei, dass auf der Autobahn 39 ein Mitsubishi Space Star in Richtung Wolfsburg unterwegs sei, der in Schlangenlinien fahre. Dabei nutzte der Fahrer die komplette Fahrbahnbreite aus und hatte auch schon den Grüntreifen neben der Fahrbahn befahren. Die Geschwindigkeit belief sich auf ein Tempo von 30 km/h bis 110 km/h. Zwei Streifenwagen der Polizei Wolfsburg konnten das Fahrzeug auf der A 39 aufnehmen und in Höhe der Abfahrt Fallersleben stoppen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 55-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte stattliche 3,17 Promille an den Tag. Dem Mann wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Fahrzeug des 55-Jährigen wurde zur Gefahrenabwehr abgeschleppt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei den Zeugen, die umsichtig und schnell gehandelt und die Polizei zielgenau gelotst haben.

