Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 29.06.2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenbach (ots)

Polizei informiert und berät in dieser Woche über Einbruchschutz - Offenbach / Hanau

(neu) Auch Einbrecher freuen sich auf die bevorstehenden Sommerferien, doch anders, als mache glauben und ihnen persönlich lieb ist. "In der Ferienzeit verzeichnen wir oftmals einen Anstieg der Einbruchszahlen, weil viele Menschen verreist sind und Häuser und Wohnungen einige Zeit leer stehen", so Jürgen Schmatz, Leiter des Stabsbereichs Prävention im Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach. "Daran dürfte auch die Corona-Pandemie nicht viel ändern. Daher gilt es gerade jetzt, das eigene Hab und Gut wirkungsvoll zu schützen und den Ganoven im wahrsten Sinne "einen Riegel vorzuschieben"", so der Kriminaloberrat.

In dieser Woche ist die die Polizei mit einem Infomobil an drei Plätzen präsent und zeigt dort die vielfältigen Möglichkeiten, sein Heim wirkungsvoll abzusichern. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mit den Fachberatern ins Gespräch zu kommen. Das Infomobil der Polizei steht:

a) am Mittwoch, den 01.07.2020, von 13 bis 16 Uhr in Schöneck-Kilianstädten in der Uferstraße 1- 5 (Rewe-Parkplatz)

b) am Donnerstag, den 02.07.2020, von 12 bis 15 Uhr in Bruchköbel, Marktplatz/Freier Platz vor der Stadtbücherei

c) am Freitag, den 03.07.2020, von 10 bis 13 Uhr in Rödermark, Dieburger Straße (Rathausplatz).

Wer tagsüber keine Zeit hat oder lieber eine Beratung von einem Fachmann bei sich zu Hause wünscht - auch dies ist nach Terminabsprache möglich. Die Rufnummer für eine Beratung in Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis lautet 06181 100-233 und für Stadt und Kreis Offenbach 069 8098-1230,

Daher der Appell von Jürgen Schmatz: "Warten Sie nicht, bis die Einbrecher bei Ihnen zu Hause an der Terrassentür waren. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam überlegen, wie man Ihr Haus oder die Wohnung am besten sichern kann."

Hinweis: Der Meldung sind zwei Bilder beigefügt

Offenbach, 29.06.2020, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell