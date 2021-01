Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Glätteunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Harpstedt/Kirchseelte: Am 29.01.2021 gegen 15:20 Uhr befährt eine 40-jährige Fahrzeugführerin eines PKW aus Beckeln die Dorfstraße in Richtung Kirchseelte. In einer Rechtskurve verliert sie aufgrund der Glätte die Kontrolle über ihren PKW, sodass sie auf die Gegenfahrbahn gerät. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit einem PKW, welcher von einer 50-jährigen Fahrzeugführerin aus Harpstedt geführt wird. Diese wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden PKW entsteht Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit sind.

