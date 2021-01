Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Delmenhorst (ots)

Großenkneten: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am 29.01.2021 gegen 18:25 Uhr befährt ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines PKW aus Ahlhorn die Straße Am Scheidewald in Großenkneten. Bei einer Verkehrskontrolle kann ein Atemalkoholwert von 2,44 Promille beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Zudem besitzt dieser keine Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer wird zur zwecks einer Blutentnahme zur nächsten Dienststelle transportiert. Dem Ahlhorner erwartet nun ein Strafverfahren.

