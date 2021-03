Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Zwei 15-Jährige versuchen Auto aufzubrechen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Mittwochabend versuchten zwei 15-jährige Jugendliche im Stadtteil Käfertal in ein geparktes Auto einzubrechen. Das Duo wurde durch eine Polizeistreife beobachtet, wie sie sich gegen 22.30 Uhr mit einem Schraubendreher an einem in der Oberen Riedstraße geparkten Nissan zu schaffen machten. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten beide in unterschiedliche Richtungen. Ein Jugendlicher konnte wenig später in der Poststraße festgenommen werden. Zur Feststellung seiner Identität wurde er zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Dabei wurde bekannt, dass er in einem Kinderheim wohnhaft ist, genau wie sein Komplize, dessen Namen er preisgab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut einer Erzieherin des Kinderheims gegeben.

Bei einer Überprüfung des betroffenen Fahrzeugs wurde festgestellt, dass die beiden 15-Jährigen versucht hatten, die Fahrertür aufzuhebeln.

Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

