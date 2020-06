Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Codieraktion bei der Polizei in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 25.6.2020

Codieraktion für Fahrräder

Bad Vilbel: Fahrradfahren erlebt einen Boom während der Situation um das Coronavirus. Viele Bürger lassen das Auto stehen und fahren mit dem Rad. Menschen stehen Schlange vor den Läden, um sich neue Fahrräder anzuschaffen. Aber egal ob neu oder gebraucht: Schützen Sie ihr Rad vor Diebstahl! Die Polizei bietet, als kostenlosen Service, das Codieren von Fahrrädern an. Die Räder werden dabei mit einem Code versehen, der Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglicht. Das ist insbesondere bei Kontrollen hilfreich für die Polizisten. Sie können anhand der Codierung feststellen, ob es sich beim Nutzer um den rechtmäßigen Besitzer oder um einen Dieb handelt. Darüber hinaus ist die sogenannte F.E.I.N.-Codierung sehr nützlich, wenn das Fahrrad z.B. nach einem Diebstahl irgendwo aufgefunden wird und man den Besitzer finden möchte. Mit der Codierung, ist das ganz leicht möglich. Am Freitag, den 10. Juli findet im Hof der Polizeistation Bad Vilbel die nächste Aktion dieser Art statt. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr können Bürger ihre Zweiräder kennzeichnen lassen. Zum Termin müssen ein Eigentumsnachweis für das Rad und ein Personalausweis vorgelegt werden. Auch eine Codierung von E-Bikes ist möglich. Bitte hierbei den Akkuschlüssel mitbringen. Aus Gründen der Materialbeschaffenheit ist die Codierung von Fahrrädern aus Carbon NICHT möglich. Es ist dazu unbedingt erforderlich, einen Termin zu vereinbaren. Ab sofort ist dies unter der Rufnummer 06101/5460-0 möglich. In Coronazeiten gelten auch für die Codieraktion besondere Regeln. Die Polizei Bad Vilbel bittet um pünktliches Erscheinen zum Termin, um Wartezeiten oder Schlangenbildung zu verhindern. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist am Termin zu tragen, der gebotene Mindestabstand einzuhalten.

