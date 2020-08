Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl in Geschäftsräume

Landau (ots)

In der Nacht zwischen dem 06.08.2020 und 07.08.2020 verschafften bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in die Geschäftsräume des Seniorenheims Bethesda in Landau. Das genaue Diebesgut kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Westring 23+25, 76829 Landau

Tel. 06341 287-0, pilandau@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



