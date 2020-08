Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Beim Abbiegen LKW übersehen

Wörth (ots)

Wörth; Am 07.08.2020 befuhr um 11:06 Uhr eine PKW Fahrerin die K22 von Berg kommend. An der Einmündung zur B9 wollte die aus Offenburg stammende 22-jährige Fahrerin nach links in Richtung Frankreich abbiegen. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden LKW. Trotz sofortiger Bremsung konnte der LKW Fahrer eine Kollision nicht vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und die Fahrerin verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst und die Feuerwehren Büchelberg und Wörth aus dem Fahrzeug gerettet werden. Für die Versorgung der Patientin war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die B9 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell