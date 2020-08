Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verletzt - Unfallbeteiligter flüchtig

Landau (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr in Landau ereignete. Ein Motorroller und ein PKW begegneten sich in der Reduitstraße, wobei der unbekannte Fahrer des PKW durch rücksichtslose Fahrweise den 17-jährigen zum Ausweichen gezwungen haben soll. Dieser kam zu Sturz und zog sich hierbei Verletzungen zu. Der bislang unbekannte PKW entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Polizei Landau führt derzeit Ermittlungen aufgrund einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, welche das Geschehen beobachteten oder Hinweise auf den flüchtenden PKW geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

