Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis Durchfahrtsverbot missachtet

Lustadt (ots)

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 35 - Jähriger LKW - Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in der Poststraße verantworten. Die eingesetzten Polizeibeamten überwachten das Durchfahrtsverbot für LKW zwischen 12.15 und 12.45 Uhr an der besagten Örtlichkeit und hatten daraufhin den "Brummifahrer" kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklassen, ein Ermittlungsverfahren war die Folge. Zudem war für den LKW - Fahrer an dieser Stelle die Fahrt beendet. Weitere Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot konnten in dem Zeitraum nicht festgestellt werden.

