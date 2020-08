Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung Schule-Schild Realschule

Edenkoben (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020 gegen 12:00 Uhr wurde festgestellt, dass auf dem Schule-Schild der Realschule Plus in Edenkoben in der Weinstraße eine Farbschmiererei aufgesprüht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum konnte nicht genauer eingegrenzt werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder unter der E-Mailadresse: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

