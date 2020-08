Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Wiederholungstäter ohne Führerschein unterwegs

Landau (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Polizei Landau in Essingen eine Verkehrskontrolle durch. Der 35-jährige Fahrer und die kontrollierenden Beamten waren sich schon aus der Vergangenheit bekannt. Im Jahr 2018 war dem Mann aufgrund Alkohols am Steuer die Fahrerlaubnis entzogen worden. Offensichtlich unbeeindruckt hiervon setzte sich der dieser bereits im Folgejahr verbotenerweise hinters Steuer und wurde ertappt. Mit der gestrigen Kontrolle wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet.

