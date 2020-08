Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bienenstöcke samt Völker entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Auf einem frei zugänglichen Feldgrundstück im Gewanne "Oberer Metzenbühl", zwischen Bad Bergzabern und Dörrenbach, entwendeten bislang unbekannte Täter, acht braun-lasierte Bienenkästen samt den dazugehörigen Völkern. Die Tat ereignete sich zwischen 10.07.2020 und 06.08.2020. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib der Bienenkästen bzw. -völker machen können oder in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

