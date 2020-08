Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Verkauf von Gartengeräten führt zu Polizeieinsatz

Lustadt (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz kam es am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Speyerer Straße. Eine Anwohnerin hatte der Polizei einen Einbruch in ein Nachbaranwesen gemeldet. Weiterhin seien mehrere Täter vor Ort. Die sofort entsandten Polizeibeamten konnten den Sachverhalt schnell aufklären. Bei den "Einbrechern" handelte es sich um Kaufinteressenten für Gartengeräte. Der Eigentümer des betroffenen Wohnanwesen hatte die Geräte über ein Onlineportal zum Verkauf angeboten. Mit Blick auf die eher ungewöhnliche Abholzeit, war die Verständigung der Polizei nachzuvollziehen.

