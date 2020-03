Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200330.8 Glückstadt: Informationen zum Brand in der Straße Kimming

Glückstadt (ots)

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Glückstadt am vergangenen Mittwoch gehen die Ermittler der Itzehoer Kripo nach derzeitigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1,2 Millionen Euro belaufen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiterhin an.

