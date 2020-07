Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnungseinbruch in der Weststadt

Braunschweig (ots)

Am vergangenen Freitag gelangte ein unbekannter Täter vermutlich durch die offenstehende Haustür in das Mehrfamilienhaus in der Weststadt. Hier suchte der Täter das 4. Obergeschoss auf und hebelte die Wohnungstür der im Urlaub befindlichen Bewohner auf. Innerhalb der Wohnung wurden diverse Räumlichkeiten aufgesucht, Behältnisse geöffnet und gesichtet. Offensichtlich wurde Schmuck aus der Wohnung entwendet. Da sich die Bewohner im Urlaub befinden, musste durch die Feuerwehr die Wohnungstür gesichert werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell