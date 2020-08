Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme nach Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Herxheim (ots)

Am Donnerstagabend, 06.08.2020 gegen 22:00 Uhr, konnte eine verdächtige Person auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses in Herxheim festgestellt werden. Als die Person durch Zivilkräfte der Polizei kontrolliert werden sollte, flüchtete der Mann. Nach kurzer Verfolgung konnte er in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Am Einfamilienhaus konnten jedoch im Nachgang keine Aufbruchspuren festgestellt werden, weshalb der Mann am Freitagmorgen nach Feststellen seiner Identität auf freien Fuß entlassen wurde.

