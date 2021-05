Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (19.05.2021) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Graffitis an zwei Häusern an der Tübinger Straße angebracht haben soll. Zwei Passanten verständigten gegen 20.20 Uhr die Polizei, nachdem sie gesehen hatten, wie ein junger Mann mutmaßlich Farbschmierereien an einer Hauswand und einem Rolladen angebracht hatte. Die beiden sprachen den Tatverdächtigen an, woraufhin ein Teil seiner Begleiter die Flucht ergriff. Die Passanten folgten dem 22-Jährigen und dem verbliebenen Begleiter, die in einem normalen Tempo weitergingen, bis die Polizeibeamten eintrafen. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und eröffneten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

