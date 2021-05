Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Lagerraum

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch (19.05.2021) in einem Lagerraum einer Baustelle an der Sickstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte gegen 16.45 Uhr den Brand in der Tiefgarage und alarmierte die Feuerwehr. Zwei 30 und 40 Jahre alte Mitarbeiter einer weiteren Firma versuchten den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, was aber nicht gelang. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Arbeiter den Rohbau bereits verlassen. Rettungssanitäter kümmerten sich vorsorglich vor Ort um die Anwesenden. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

