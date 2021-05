Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Vereinshütte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Montag (17.05.2021) oder Dienstag (18.05.2021) in eine Bewirtungshütte im Gewann Spitalwald eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr und 12.00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Holztür auf und gelangten so in das Innere der Hütte. Offenbar flüchteten sie, ohne etwas erbeutet zu haben. Ein Mitarbeiter des Vereines bemerkte am Dienstagmittag die Aufbruchsspuren und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell