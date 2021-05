Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwoch (19.05.2021) in einer Wohnung an der Stuttgarter Straße ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge entdeckte gegen 14.10 Uhr starken Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und rief die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits unverletzt verlassen. Rettungskräfte kümmerten sich vorsorglich vor Ort um sie. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im Bereich der Küche aus. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

