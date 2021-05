Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte/ Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (18.05.2021) einen 26-jährigen Mann am Hauptbahnhof festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der 26-Jährige war mit einem Zug von Karlsruhe nach Stuttgart unterwegs. Als ihn gegen 21.15 Uhr das Prüfpersonal kontrollierte, konnte er keinen gültigen Fahrschein vorlegen. Die verständigten Beamten der Bundespolizei stellten bei der Kontrolle des 26 Jahre alten Mannes deutlichen Marihuanageruch fest und fanden über 100 Gramm Marihuana bei ihm. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Esslingen entdeckten die Ermittler noch eine Kleinstmenge Kokain. Der gambische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (19.05.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

