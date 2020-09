Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Roller gestohlen

Auf einen motorisierten Roller hatte es offenbar ein Unbekannter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 14.15 Uhr, in Bad Mergentheim abgesehen. Der Täter entwendete den auf einem Parkplatz neben einem Wohngebäude in der Straße "Mittlerer Graben" abgestellten Roller und machte sich aus dem Staub. Nachdem sich der Dieb mit seiner Beute ausgetobt hatte ließ er diese vermutlich in der Tauber "verschwinden". Am Mittwochnachmittag fanden Zeugen den Rollen in der Schleuse der Tauber auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes in Bad Mergentheim. Zeugen, denen verdächtige Personen an der Tauber aufgefallen sind, werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Auffahrunfall mit Fahrrad

Leicht verletzt wurde ein Mann am Mittwochnachmittag in Tauberbischofsheim bei einem Unfall mit seinem Fahrrad. Der 75-Jährige befuhr als letzter in einer vierköpfigen Fahrradgruppe den Verbindungsweg in Hochhausen von der Straße "Untere Beund" kommend in Richtung der Tauber. Auf dieser Strecke fuhr der Mann mit seinem Rad wahrscheinlich zu knapp auf seinen 69-jährigen Vordermann auf, sodass er mit dessen Fahrrad kollidierte. Beide Radler stürzten durch den Zusammenprall, wobei der 75-Jährige leicht verletzt wurde. Der Mann wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

Wertheim: Ampel aus oder an?

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Wertheim leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinen Mercedes auf der Landstraße von Freudenberg in Richtung Wertheim unterwegs. An der Kreuzung Schwarzwaldstraße und Ortsverbindungsweg Wartberg war der Fahrer der Meinung, dass die Ampel aus war, weswegen er die Kreuzung überquerte. Zum selben Zeitpunkt waren eine 24-Jährige mit ihrem Audi und ein 64-Jähriger mit seinem Fiat aus Richtung Schwarzwaldstraße gerade dabei bei auf Grün geschalteter Ampel in Richtung Wartberg zu fahren, beziehungsweise nach links in Richtung Wertheim abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Audi. Durch den Aufprall wurde der PKW des 60-Jährigen gegen einen Ampelmast abgewiesen, welcher vollständig umgerissen wurde. Der Audi der 26-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Mercedes gegen den Fiat. Bei dem Unfall wurden der 60-Jährige sowie die junge Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt zirka 24.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell