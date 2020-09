POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2020 Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Mit knapp drei Promille unterwegs

Ein Autofahrer war am Donnerstagabend mit seinem Mercedes in Öhringen unterwegs, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 19.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 61-Jährigen mit seinem Fahrzeug in der Platanenallee, da er mit einer sehr unsicheren Fahrweise unterwegs war. Direkt zu Beginn der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, was der Grund dafür war. Der Mann war deutlich betrunken. Diese bestätigte auch ein Alkoholtest und zeigte knapp drei Promille an. Der Mann wurde daraufhin durch die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleitet. Anschließend musste der 61-Jährige seinen Führerschein abgeben.

Kupferzell: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Autofahrerin durch einen Unfall bei Kupferzell verletzt. Ein 28-Jähriger befuhr mit einem BMW gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße 19 bei Kupferzell in Richtung der Anschlussstelle der Autobahn 6. An der Einmündung zur Landstraße nach Neuenstein übersah er vermutlich den an einer Ampel bremsenden Ford einer 27-Jährigen und fuhr mit seinem Wagen auf. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

