Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

In einem Gebäude am Pfaffenwaldring ist am Montag (17.05.2021) ein Brand ausgebrochen. Zeugen alarmierten gegen 15.00 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Rauch aus einer Toilette bemerkten. Der Feuerwehr gelang es kurz darauf, den Brand zu löschen. Vier Personen im Alter von 23 und 24 Jahren sind bei ihren Löschversuchen leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell