Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt/Friesenheim - Vermisste Person wieder aufgefunden

WillstättWillstätt (ots)

Eine seit dem 13.10.2020 vermisste 30-jährige Frau aus Willstätt konnte am Freitagabend in einer Wohnung in Friesenheim wohlbehalten aufgefunden werden.

