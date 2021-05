Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (16.05.2021) in eine Baustelle an der Sickstraße eingebrochen. Die Täter überstiegen zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr einen zirka zwei Meter hohen Bauzaun und stahlen vom Baustellengelände ein etwa 60 Meter langes Kabel. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

