Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleiner Flächenbrand

Denzlingen (ots)

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21 Uhr über einen kleineren Flächenbrand in Denzlingen informiert. Wie es dazu gekommen war, dass ein kleiner Grünstreifen an der Elzstraße in Brand geriet, ist derzeit nicht bekannt. Das Löschen war für die Denzlinger Feuerwehr reine Routine.

