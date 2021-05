Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (14.05.2021) einen 17 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt zu haben.

Die 13-Jährige ging gegen 20.25 Uhr die Gnesener Straße entlang, als der Tatverdächtige auf sie zukam, sie ansprach und ihr Komplimente machte. Anschließend fasste ihr der 17-Jährige mehrfach an das Gesäß und fragte, ob er sie küssen dürfe, bevor er weiterging. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen gegen 21.00 Uhr in der Gnesener Straße an, nahmen ihn vorläufig fest und fanden noch eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten setzten den Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell