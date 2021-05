Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Polizei warnt vor Taschendieben

Bad Segeberg (ots)

Sowohl am Samstag (08.05.2021) als auch am Montag (10.05.2021) ist es in Kaltenkirchen in einem Discounter bzw. auf dem Parkplatz zu zwei Taschendiebstählen gekommen.

Am Samstag (08.05.2021) zwischen 12:00 und 12:30 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 74-jährigen Frau aus Kaltenkirchen, während sie in einem Discounter im Funkenberg einkaufte. Als die Geschädigte an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche, die sie über der Schulter getragen hatte.

Am gestrigen Montag (10.05.2021) sprach ein Unbekannter um 11:20 Uhr einen 80-jährigen Oersdorfer auf dem Parkplatz eines Discounters im Kisdorfer Weg an und fragte nach dem Weg. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse aus der Jackentasche. Ob der Unbekannte mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Es soll sich um einen etwa 30-Jährigen, schlanken Mann mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,80 Metern gehandelt haben. Er hatte dunkle, kurze Haare und war mit einer dunklen Hose und einer hellen Oberbekleidung bekleidet.

Die Bargeldhöhe lag in beiden Fällen im oberen zweistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kaltenkirchen unter 04191 30880 entgegen.

Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.

Der Großteil der Diebstähle ereignete sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg haben bereits im vergangenen Jahr Plakate in den Eingangsbereichen von Geschäften aufgehängt, um die Kunden vor Taschendieben zu warnen.

Da es sich bei Taschendiebstähle in Supermärkten um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit dem Phänomen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg (04551 8842141) wenden. Dort erhalten vermeintliche Opfer entsprechende Hinweise.

Wie bereits am 04. Mai 2021 unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4905855

angekündigt, findet am heutigen Dienstag und Mittwoch zwischen 14:00 und 18:00 Uhr die zweite Telefonberatung für Senioren durch den hiesigen Präventionsbereich statt. Die Beamten sind über die Rufnummer 04101 202246 erreichbar.

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein zu entnehmen.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/senioren.html;jsessionid=1797E74E969F50DC08905CA6C532811F.delivery2-replication

zu entnehmen.

